Организатор крымской ячейки "Свидетелей Иеговы"* предстанет перед судом

Уголовное дело направлено на рассмотрение по существу в судебную инстанцию.

Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей Крыма, которые обвиняются в организации, участии и финансировании деятельности запрещенной на территории России религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Известно, что в период с апреля 2017 года по ноябрь 2022 года житель города Армянска продолжал поддерживать деятельность адептов секты на полуострове. В частности, под руководством мужчины в регионе проводились идеологические встречи. На этих мероприятиях обсуждалась запрещенная литература, способы ее распространения, собирались пожертвования, формировалась отчетность, распределялись финансовые средства на нужды ячейки. Уголовное дело направлено в суд на изучение по существу.

На территории города Симферополя и Симферопольского района проведено более 30 обысков, допрошено свыше 250 свидетелей, изъято значительное количество религиозной литературы с признаками экстремистского содержания.... пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что в 2017 году Верховным Суд Российской Федерации постановил ликвидировать организацию "Свидетели Иеговы"* и ее региональных подразделения в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

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