Друг Владлена Татарского рассказал о последних часах жизни военкора

По словам управляющего книжной лавки "Листва" Саввы Федосеева, Татарский подписал последний выпуск журнала, где была опубликована его статья.

Утром 2 апреля военкор Владлен Татарский успел посетить книжную лавку "Листва" со своей супругой. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал управляющий магазина, друг погибшего ополченца Савва Федосеев.

Я еще в 09:00 утра написал ему что сильно его жду в книжной лавке „Листва", он в своем духе ответил "Братан, уже еду". В 13:00 приехал с супругой и с радостью с читателями всеми общался. Савва Федосеев, управляющий книжной лавки "Листва"

Также Федосеев подчеркнул, что Татарский подписал ему последний выпуск журнала с опубликованной статьёй военкора. После этого он поехал на роковую встречу с читателями в кафе "Стрит-бар".

В 15:30 мы с ним попрощались, я вышел и вспомнил, что забыл с ним сделать фотографию. Сказал, что выложу годовой давности, где мы с ним постройнее и потоньше, и хотел это обыграть в виде шутки… Но уже так не получится. Савва Федосеев, управляющий книжной лавки "Листва"

Также друг Татарского отметил, что погибший был душой компании, который был способен собрать вокруг себя массу людей.

Ранее мы сообщили о том, что появилось видео допроса Дарьи Треповой, предположительно причастной к взрыву в кафе Петербурга.

Фото: Telegram / 112