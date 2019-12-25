Участковые Петербурга смогут получить жилье

Участковые получат жилье в период исполнения своих обязанностей.

В пятницу, 2 октября, в петербургском ЗакСе на заседании комитета по законодательству депутаты поддержали поправку в закон о жилищной политике. Об этом сообщили на сайте Законодательного собрания.

Власть города хотят наделить полномочием предоставлять служебное жилье участковым уполномоченным полиции. Сотрудники правоохранительных органов смогут получить жилплощадь в период исполнения участковыми своих обязанностей. Таким образом чиновники хотят укрепить институт участковых уполномоченных полиции в Северной столице.

Ранее мы писали, что органы опеки пришли к главреду "МК в Питере" по анонимной жалобе.

Фото: Piter.TV