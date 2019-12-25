Органы опеки пришли к главреду "МК в Питере" по анонимной жалобе

Полиция и органы опеки, как и год назад, опросили соседей и ушли ни с чем.

Две женщины-полицейские и трое представителей органов опеки наведались к главному редактору "МК в Питере" Максиму Кузахметову накануне, 1 октября. Оказалось, что в органы опеки поступило анонимное сообщение о том, что многодетные родители бьют своих детей.

Такая же ситуация уже происходила год назад. Очередной визит органов опеки в сопровождении полиции Максим Кузахметов связывает с личной позицией и отношением к партии "Единая Россия". Именно, он предполагает, что это месть главы МО "Екатерингофский" Олега Смакотина ("Единая Россия").

Полиция и органы опеки, как и год назад, опросили соседей и ушли ни с чем, потому что все о них рассказывали только хорошее.

Ранее на Васильевском острове отчим жестоко избил годовалую девочку.

Фото: Facebook/ Максим Кузахметов