Орешкин усомнился в целесообразности хранения резервов в юанях

Помощник резидента РФ усомнился в целесообразности инвестиций в китайскую валюту.

Помощник российского президента Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин усомнился в целесообразности хранения государственных валютных резервов в китайских юанях. Чиновник не разделяет оптимизм экспертов относительно перспектив данной валюты как системообразующей для РФ в условиях западных санкций,когда американский доллар и евро стали для страны "токсичными". Такое мнение гость высказал на пленарном заседании Московского финансового форума.

Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты… В этом смысле Антон Германович как инвестор - почему он инвестирует в страну, где большой дефицит бюджета? Максим Орешкин, помощник президента РФ

Орешкин заметил, что Минфин РФ говорит о сбалансированности государственного бюджета и предлагает делать инвестиции в юань. При этом следует помнить о том, что Китай представляет из себя страну с дефицитом национального бюджета в 5% ВВП в текущем году. Помощник президента РФ заметил, что в первую очередь следует верить в себя, а не пытаться найти "доброго дядю" на Востоке изит Западе, которому можно пытаться что-то проинвестировать.

Орешкин: маховик российской экономики раскручивается.

Фото и видео: Московский финансовый форум