Орешкин: Маховик российской экономики раскручивается

Помощник президента РФ оценил восстановление экономики страны.

Помощник российского президента Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин рассказал о том, что экономическая система страны вошла в этап восстановления, а ее "маховик" раскручивается. Чиновник пояснил, что государству удалось добиться стабилизации в сфере потребительского спроса и доходов населения. Для этого правительство принимало серьезные социальные меры по поддержке жителей РФ с невысокими доходами.

Мы сейчас вошли в третий этап, он восстановительный… Расширены выплаты семьям с детьми с невысоким доходом, были проиндексированы пенсии и соцвыплаты. Максим Орешкин, помощник президента РФ

эксперт добавил, что индексация пенсий и социальных выплат сразу ведет к серьезному и постоянному росту расходов, поэтому спрос клиентов в магазинах и дальнейших услуг по цепочке распространяется по всей экономической системе. Орешкин видит, как шаг за шагом обстановке улучшается. В качестве примера он привел розничные продажи в целом в стране. По информации от чиновника, в номинальном выражении в отдельные недели мая-июня фиксировали показатели, которые были ниже аналогичного периода в 2021 года. А сейчас они показывают рост на 10-15% по сравнению с периодом в прошлом году.

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Фото и видео: VK / Территория смыслов

