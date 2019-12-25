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Орешкин: российские компании успешно справляются с переориентацией нефти
Сегодня, 15:55
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Орешкин: российские компании успешно справляются с переориентацией нефти

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Помощник президента РФ рассказал о "фантазиях" Запада о потолке цен на топливо.

Помощник российского президента Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин рассказал, что компании успешно справляются с переориентацией поставок нефти. Чиновник напомнил, что справляться с задачей государству пришлось буквально за несколько месяцев. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках своего выступления на форуме "Территория смыслов".

У нас с добычей нефти все хорошо, она существенно увеличилась. Да, пришлось за последние несколько месяцев переориентировать ряд поставок, но наши компании с этим успешно справляются.

Максим Орешкин, помощник президента РФ

По мнению специалиста, от западной стороны периодически можно услышать "фантазии" о готовности введения потолка цен на топливо. Максим Орешкин считает, что если страны не хотят покупать энергетические ресурсы из России, то пусть просто этого и не делают. Гость программы также напомнил участникам про ситуацию с "Северным потоком". В частности, следить ха техническим состояние трубопровода должна Германия. Однако во время отправки на ремонт объекта одна из турбин застряла на территории Канады. 

Орешкин заявил о возможном снижении ЦБ ключевой ставки 22 июля.

Фото и видео: VK / Территория смыслов
 

Теги: бензин, максим орешкин, нефть, потолок цен, северный поток, топливо, турбина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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