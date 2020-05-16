Орешкин заявил о возможном снижении ЦБ ключевой ставки 22 июля

Помощник президента РФ рассказал о готовности совета директоров ЦБ к дальнейшему снижению показателя.

Помощник российского президента Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил о возможном снижении директорами Центробанка России ключевой ставки на заседании от 22 июля. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления на форуме "Территория смыслов".

ЦБ смягчил денежно-кредитную политику. Сейчас Центральный банк обещает, что на заседании 22 июля также будет рассмотрено решение по дальнейшему снижению. Максим Орешкин, помощник президента РФ

На заседании от 10 июня совет директоров ЦБ России снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых. Следующее заседание государственного регулятора запланировано на 22 июля.

Орешкин: российская экономика может выйти на "положительные тренды" к концу 2022 года.

Фото и видео: VK / Территория смыслов