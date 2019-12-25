Орешкин: российская экономика может выйти на "положительные тренды" к концу 2022 года

Помощник президента РФ рассказал о том, как работает система в условиях санкционного давления.

Помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин считает, что отечественная экономическая система может выйти на "положительные тренды" к концу 2022 года. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления на форуме "Территория смыслов". Эксперт напомнил участникам мероприятия о том, что даже в самые тяжелые периоды, которые в стране фиксировались в апреле-мае, процентные ставки все-равно падали.

Потихонечку маховик экономики раскручивается. Объемы кредитования увеличиваются, процентные ставки снижаются. Мы видим, что кредитные портфели банков уже шаг за шагом подрастают. Максим Орешкин, помощник президента РФ

По словам эксперта, к концу текущего года Россия выйдет на положительные тренды в собственной экономике.

Орешкин: SWIFT в будущем может не понадобиться России.

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