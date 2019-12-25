Орешкин: SWIFT в будущем может не понадобиться России

Помощник президента РФ рассказал о ключевой цели правительства по уходу от данной системы.

Помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин заявил, что SWIFT в будущем может не понадобиться стране. При этом чиновник пообещал сделать все необходимое для того, чтобы у государства не было потребности к работе с данной международной банковской системой. Соответствующей информацией специалист поделился с участниками форума "Территория смыслов".

Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, чтобы в нем необходимости не будет. <...> Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность. Максим Орешкин, помощник Путина

эксперт полагает, что ранее мир использовал американский доллар и евро, так как это было удобно. Однако такая обстановка сделала страны заложниками западной финансовой системы, так как многие к ней привыкли. Максим Орешкин считает понятным, что доллары и евро также используют РФ и КНР. При этом чиновник зафиксировал рост использования в платежах юаней, как и рублевых денежных оборотов. Гость встречи призвал коллег продумывать такие механизмы, которые помогут еще больше упростить процесс.

Орешкин: инфляция в России во II квартале 2023 года будет ниже, чем в ЕС.

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