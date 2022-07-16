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Орешкин: инфляция в России во II квартале 2023 года будет ниже, чем в ЕС

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Помощник президента РФ рассказал о показателях по инфляции страны и европейского региона.

Помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин допустил, что инфляция в России во втором квартале 2023 года будет ниже, чем на территории Евросоюза. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления на молодежном форуме "Территория смыслов".

Сейчас так может сложиться ситуация, что где-то во втором квартале следующего года инфляция в России будет значительно ниже, чем в том же ЕС.

Максим Орешкин, помощник президента РФ

Орешкин назвал доллар наркотиком, на который подсадили весь мир.

Фото и видео: VK / Территория смыслов

Теги: евросоюз, инфляция, макси орешкин, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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