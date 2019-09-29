Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян на 1%

При этом в Минэкономразвития ожидают темпы роста 2% в год.

Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии на 1% в годовом выражении. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

По словам главы Минэкономразвития, росту доходов россиян способствует "резко снижающаяся инфляция".

Плюс, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимутся. Максим Орешкин

При этом в Минэкономразвития ожидают темпы роста 2% в год.

Ранее глава Минэкономразвития предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг.

Видео: YouTube/ Василиса Карасева

YouTube/ Moscow Exchange