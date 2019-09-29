Глава Минэкономразвития предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

Максим Орешкин направил письмо к главе Минфина Антону Силуанову, в котором предложил выделить 244,9 миллиарда рублей до 2024 года.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на текст послания. Данная сумма в 42 раза выше средств, выделяемых в настоящее время.

Отмечается, что средства должны быть направлены на поддержку киносьемок в России иностранными компаниями, развитие туризма, работу с экспортными кредитами и "адаптацию результатов интеллектуального труда россиян к требованиям внешних рынков".

Денежное обеспечение новых программ необходимо исполнить через перераспределение средств с разделов нацпроекта по международной кооперации. Однако в Минэкономразвития добавили, что непосредственно предложений по перераспределению финансов в послании нет.

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