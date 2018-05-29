Политики выразили cоболезнования в связи со смертью Захарова

Свои соболезнования выразили президент РФ, губернаторы Петербурга и Ленобласти, глава ЗакСа Петербурга и многие другие.

Представители разных ветвей власти вспомнили знаменитого режиссера кино и театра. В своей телеграмме президент РФ Владимир Путин выразил слова поддержки и искреннего участия дочери режиссера, Александре Захаровой.

"Все творчество Марка Анатольевича Захарова стало уникальным явлением в отечественном искусстве, символом высочайшей художественной культуры и смелого новаторства", – отметил президент.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заметил, что Захарова отличало острое ощущение времени и живое участие в судьбе страны.

"Именно благодаря его таланту режиссера, художественного руководителя, педагога театр завевал не только всероссийское, но и мировое признание. Постановки Марка Захарова отличались особым почерком, новаторством и глубиной. Марка Анатольевича высоко ценили петербуржцы. Театр "Ленком" был частым гостем в нашем городе. Его ждали в Северной столице. И гастроли "Ленкома" всегда проходили с неизменным успехом", – написал губернатор.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал Захарова "последним из могикан", принадлежавшим к великой плеяде отечественных режиссеров.

"Для кого из нас не было мечтой попасть в театр "Ленком" на "Юнону и Авось", кто не вспоминал в разговоре веселые и поучительные цитаты из фильмов Марка Захарова "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви"... Марк Анатольевич всегда очень тонко чувствовал эпоху и точно формулировал её проблемы и надежды", – написал Дрозденко.

Спикер Законодетнльного собрания Петербурга Вячеслав Макаров назвал уход Захарова из жизни невосполнимой потерей не только для театрального сообщества, но и для миллионов благодарных зрителей.

"Созданные рукой мастера спектакли, поставленные в театре "Ленком" и фильмы, вышедшие на телеэкраны страны, в числе которых такие шедевры, как "Обыкновенное чудо", "Юнона и Авось" и многие другие, уже давно стали частью отечественной культуры и достоянием страны", – подытожил политик.

Напомним, об уходе режиссера из жизни сообщили в театре "Ленком" в субботу, 28 сентября.

Фото: kremlin.ru