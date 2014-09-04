Умер народный артист СССР Марк Захаров

Захаров умер после продолжительной болезни.

Умер художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров. Народный артист СССР ушел из жизни на 85 году.

Как сообщил директор театра Марк Варшавер, Захаров умер после продолжительной болезни. В 1955 году Захаров окончил актёрский факультет ГИТИСа. С 1973 года он был художественным руководителем и главным режиссером "Ленкома".

Марк Захаров является автором многих статей, связанных с жизнью и проблемами театра и политики. Под его руководством поставлено более 50 спектаклей, среди которых "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Чайка". Кроме того, Захаров снял несколько фильмов, самые знаменитые из которых "12 стульев" (1976), "Обыкновенное чудо" (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Формула любви" (1984). Также он написал книги "Контакты на разных уровнях" и "Суперпрофессия", которые посвящены специфике профессии режиссера.

Видео: Студия Сергея Медведева