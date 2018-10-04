Худрук театра "Ленком" Марк Захаров попал в больницу

У народного артиста СССР подозрение на воспаление легких.

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров попал в одну из московских больниц с подозрением на воспаление легких. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова директора театра Марка Варшавера.

По словам врачей, жизни народного артиста СССР ничего не угрожает. Сейчас Марк Анатольевич проходит обследование, которое поможет установить точный диагноз. Медики считают, что Захаров может быть выписан из больницы в течение двух-трех дней.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он занял пост худрука Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года - Театр "Ленком"). За это время артист поставил более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Вишневый сад" и др. В списке его кинорежиссерских работ фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Формула любви".

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Фото: Kremlin.ru