Пневмония: симптомы, признаки и лечение

Пневмония – это воспаление легких, которое вызывается инфекцией (бактерии, вирусы и тп). Какие препараты могут быть назначены для лечения, когда пить муколитики Флуимуцил и другие препараты?

Пневмония – это воспаление легких, которое обусловлено инфекцией. В большинстве случаев ее вызывают бактерии, вирусы, реже возбудителями являются грибы, паразиты, микоплазмы. Один из характерных симптомов – сухой, непродуктивный кашель, который со временем становится влажным. Для облегчения кашля врач может назначить отхаркивающее или муколитическое средство, например "Флуимуцил".

Симптомы

Признаки зависят от типа заболевания, степени его тяжести. Первичная бактериальная пневмония развивается стремительно, у человека резко повышается температура тела, он начинает кашлять, испытывает одышку.

Если причиной заболевания является вирусная инфекция, оно развивается постепенно. У иммунной системы в этом случае больше шансов справиться с ним.

Симптомы пневмонии неспецифичны, напоминают признаки других заболеваний. Это в первую очередь:

– повышенная температура тела;

– одышка, потливость при минимальной физической нагрузке;

– кашель со слизистой либо слизисто-гнойной мокротой;

– слабость, повышенная утомляемость;

– отсутствие аппетита;

– тошнота, рвота;

– боль в суставах и мышцах, а при глубоком вдохе – в боку;

– головная боль;

– пониженное артериальное давление.

Причины

В большинстве случаев пневмония возникает на фоне респираторной вирусной инфекции. Вероятность ее развития повышают:

– возраст старше 65-70 лет;

– вредные привычки, которые ослабляют иммунитет;

– постоянные стрессы, переутомление;

– недостаток витаминов и полезных минералов в организме;

– склонность к ОРВИ, гриппу;

– проживание в зоне с неблагоприятной экологической обстановкой.

Болезнь чаще передается воздушно-капельным либо контактно-бытовым способом.

Возможные осложнения

Если не приступить к лечению вовремя, у пациента развиваются осложнения:

– воспаление почек;

– острая дыхательная недостаточность;

– менингит;

– гнойный плеврит;

– сердечно-сосудистые патологии.

Особенно часто возникает тяжелый бронхообструктивный синдром, для которого характерны усиление одышки, хрипы в грудной клетке, затрудненное дыхание.

Осложнения при пневмонии чаще возникают у пожилых людей и лиц с иммунодефицитными состояниями. Поэтому их рекомендуется сразу госпитализировать, чтобы они постоянно находились под контролем медперсонала.

Как лечат пневмонию?

Лечение назначают в соответствии с клинической картиной, индивидуальными особенностями пациента. В основе терапии – антибиотики. Важно снять симптомы, которые ухудшают самочувствие. Например, при сильном кашле могут быть полезны "Флуимуцил" и другие муколитики, при лихорадке – жаропонижающие средства.

В начале лечения врач обычно назначает препараты широкого спектра действия. Если удастся точно определить возбудителя болезни, он скорректирует тактику и заменит препарат на более эффективный.

При пневмонии лечение часто дополняют физиотерапевтическими процедурами, которые проводят после того, как температура тела нормализуется. Для восстановления после болезни рекомендуют массаж, лечебную физкультуру.

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