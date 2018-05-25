Орешкин рассказал, при каком условии поддерживает приватизацию

Помощник президента РФ оценил выхода страны из неэффективных активов.

. Помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин заявил на сессии ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума) в 2023 году о том, что поддерживает процесс приватизации. Он напомнил, что этот вопрос важен в тот момент, когда государство выходит из неэффективных активов с пользой и выгодой для себя и национальной безопасности.

Мне ближе позиция Андрея Леонидовича Костина, который говорил про приватизацию, но не в виде масштабной приватизации, а ровно в том виде, в котором говорила Эльвира Сахипзадовна: выход из неэффективно используемых государством активов. Максим Орешкин, помощник президента РФ

Орешкин рассказал о скидках на российскую нефть для дружественных стран.

Фото и видео: ПМЭФ-2023