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Орешкин рассказал о скидках на российскую нефть для дружественных стран

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Помощник главы РФ оценил отношения с КНР и Индией в сфере экономики.

Скидки на российскую нефть для дружественных стран в реальности меньше, чем принято думать на мировой арене. Соответствующее заявление в ходе выступления на сессии петербургского международного экономического форум а в 2023 году сделал помощник российского президента Максим Орешкин. Вопрос о стоимости энергетического ресурса для Индии и Китая поднял модератор, депутат Государственной Думы РФ Андрей Макаров. Политик заметил, что речь идет об очень больших скидках для Индии. Он напомнил,что насколько большие скидки могут быть для страны, с которой в обычных отношениях дружба называется "безграничной".

Если говорить про скидки, то они в реальности меньше, и будут еще меньше. Но об этом не надо никому рассказывать. Пусть все думают, что все плохо.

Максим Орешкин, помощник главы РФ

Орешкин выразил уверенность, что Центробанк справится с инфляцией.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: дружественные страны, индия, нефть, пмэф-2023, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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