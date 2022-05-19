По его словам, важно сделать все для того, чтобы Россия была полностью обеспечена продовольствием.

Помощник президента России Максим Орешкин предсказал глобальный голод к концу 2022 года. Об этом он заявил в ходе марафона "Новые горизонты" общества "Знание".

Орешкин отметил, что глобальный голод также может наступить ближе к осени. В связи с этим, по его словам, важно сделать все для того, чтобы Россия была полностью обеспечена продовольствием. Помощник президента уделил особое внимание росту цены на пшеницу, которая началась с середины 2020 года.

До примерно 2020 года цены на пшеницу на мировом рынке были устойчивы. Но вслед за печатанием доллара, начиная примерно с июля 2020 года, начался период довольно резкого роста. Максим Орешкин, помощник президента России

Ранее Новак заявил, что около половины покупателей российского газа открыли счета в рублях.

Видео: VK / Российское общество "Знание"