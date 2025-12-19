Замглавы администрации президента рассказал о негативных последствиях для экономик Запада из-за антироссийской политики.

Попытка коллективного Запада повлиять на Москву финансовым давлением привела к потери роли валют стран "Большой семерки "(G7). Соответствующее заявление сделал заместитель главы российской администрации президента Владимира Путина Максим Орешкин в ходе открытия январских экспертных диалогов. Мероприятие проводится на площадке национального центра "Россия". Эксперт уточнил участникам встречи, что недружественные нам государства попытались сделать для России невозможной международную торговлю, а также причинить отечественной экономической системе непоправимый урон. Однако в результате ситуация сказалась на серьезном росте доли национальных валют в расчетах.

Вот 2025 год мы видим цифру уже в 85% всех транзакций, которые совершает Россия, она совершается без применения валют стран "Большой семерки". Все, чего добились страны "Большой семерки", - это потеряли роль своих валют и еще серьезно ухудшили свое положение, свою роль в глобальной экономике. Максим Орешкин, замглавы администрации Кремля

Орешкин прокомментировал перенос столицы из Москвы в Сибирь.

Фото и видео: Вконтакте / Национальный центр "Россия"