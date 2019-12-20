Орешкин озвучил проблемные вопросы в переговорах Путина и Лукашенко

Финальные договоренности блокируют три группы вопросов.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин озвучил проблемные вопросы в переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко. Финальные договоренности блокируют три группы вопросов из нефтяной, газовой и налоговой сфер. Об этом пишет РБК.

По словам Орешкина, пока не будут решены эти три группы вопросов, не удастся закончить "дорожные карты". Всего должна быть разработана 31 дорожная карта.

При этом на переговорах также был сделан очередной шаг на встречу стран друг к другу. Орешкин заявил, что были полностью согласованы вопросы в плане сельского хозяйства, связи, таможни, алкогольного рынка.

Договор о создании Союзного государства был подписан между Россией и Белоруссией 8 декабря 1999 года в Москве. Очередная встреча Путина и Лукашенко состоялась в начале декабря 2019 года в Сочи.

Ранее мы писали, что Лукашенко попросил у Путина нефть по внутрироссийским ценам.

Видео: YouTube / CTVBY