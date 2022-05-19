Орешкин: инфляция в России не превысит 15%

Помощник президента РФ отметил, что в ближайшее время получится выйти на устойчивый дефляционный тренд.

Инфляция в России не превысит 15% по итогам 2022 года. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в ходе марафона "Новые горизонты" общества "Знание".

Он напомнил, что были негативные прогнозы по инфляции вплоть до 25%. Однако сейчас, по словам Орешкина, показатель не будет вышел 15%. Также помощник президента заявил, что в ближайшее время получится выйти на устойчивый дефляционный тренд.

Цены на многие товары активно снижаются. Те, кто, например, в марте покупал электронику, сейчас уже сожалеют о тех решениях, потому что те же товары зачастую можно купить по более низким ценам. Максим Орешкин, помощник президента России

Ранее Орешкин предсказал глобальный голод к концу 2022 года.

Видео: Видео: VK / Российское общество "Знание"