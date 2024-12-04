Орешкин: экономическая политика РФ всегда проводилась для долгосрочного развития

В Кремле рассказали о долгосрочной политике государства в экономической сфере.

Российская экономическая политика, в том числе бюджетная, структурная и кредитная, должна выстраиваться для достижения цели долгосрочного развития страны. Соответствующее заявление сделал заместитель главы администрации президента Владимира Путина Максим Орешкин, выступая на XV инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

Экономическая политика никогда не проводилась, исходя из каких-то сиюминутных задач, это всегда долгосрочные задачи развития страны. Любая политика должна быть нацелена именно на долгосрочное развитие нашей страны. Максим Орешкин, замглавы администрации президента РФ

Орешкин рассказал, зачем чиновникам ездить на такси эконом-класса.

Фото и видео: Вконтакте / Новости RT на русском