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Орешкин рассказал, зачем чиновникам ездить на такси эконом-класса

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Эксперт дал "поручение" региональным властям.

Заместитель главы российской администрации при президенте Владимире Путине Максим Орешкин совершил рабочую поездку по Владивостоку на такси эконом-класса, за время которой чиновник познакомился с ситуацией в городе и регионе в целом. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на профильной сессии "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Я сегодня специально решил по городу проехаться, вызвал через "Яндекс такси" такси эконом-класса. Меня, слава богу, не узнают в такси. С таксистом можно еще хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, про то, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, что не сделано и так далее.

Максим Орешкин, замглавы администрации президента РФ

Максим Орешкин пошутил, что власти региона должны собраться и достроить  имеющиеся объекты для того, чтобы местные таксисты каждый раз находили что-то новое, что можно было бы покритиковать.

Орешкин оценил позицию России в рейтинге Всемирного банка.

Фото и видео: ВЭФ 2024

Теги: вэф, максим орешкин, такси, эконом-класс
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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