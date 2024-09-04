Орешкин рассказал, зачем чиновникам ездить на такси эконом-класса

Эксперт дал "поручение" региональным властям.

Заместитель главы российской администрации при президенте Владимире Путине Максим Орешкин совершил рабочую поездку по Владивостоку на такси эконом-класса, за время которой чиновник познакомился с ситуацией в городе и регионе в целом. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на профильной сессии "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Я сегодня специально решил по городу проехаться, вызвал через "Яндекс такси" такси эконом-класса. Меня, слава богу, не узнают в такси. С таксистом можно еще хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, про то, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, что не сделано и так далее. Максим Орешкин, замглавы администрации президента РФ

Максим Орешкин пошутил, что власти региона должны собраться и достроить имеющиеся объекты для того, чтобы местные таксисты каждый раз находили что-то новое, что можно было бы покритиковать.

Орешкин оценил позицию России в рейтинге Всемирного банка.

Фото и видео: ВЭФ 2024