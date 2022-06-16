  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:53
75
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Орешкин: Россия вновь справится с трудностями

0 0

Он отметил, что и в этот раз не будет исключений.

Помощник президента РФ Максим Орешкин считает, что Россия справится с трудностями. Об этом он заявил на ПМЭФ.

По словам Орешкина, тысячелетняя история страны показывает, что ей всегда удавалось справляться со сложностями. Он отметил, что и в этот раз не будет исключений.

Тысячелетняяя история России говорит о том, что мы всегда справляемся, справимся и в этот раз.

Максим Орешкин, помощник президента РФ

Ранее Орешкин заявил, что заместить весь импорт сразу у России не получится.

Видео: VK / ТАСС

Теги: максим орешкин, помощник президента россии, трудности
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии