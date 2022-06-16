Орешкин: заместить весь импорт сразу у России не получится

Он отметил, что со времен СССР страна могла добиваться большего и делать качественные продукты.

Заместить весь импорт сразу у России не получится. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на сессии ПМЭФ.

По его словам, импортозамещение само по себе подразумевает копирование, и если так ко всему подходить, то в России не будет успеха. Он отметил, что со времен СССР страна могла добиваться большего и делать качественные продукты. Орешкин считает, что сейчас надо ставить именно такую задачу.

Понятно, что заместить все сразу, сделать сразу все новое, не получится. Процесс непростой. Максим Орешкин, помощник президента России

Ранее Набиуллина заявила, что в российской экономике "по-прежнему" не будет.

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