Оренбургский вахтовик признан виновным в двойном убийстве в Ленобласти

Завершилось следствие и суд по делу о двойном убийстве в 2019 году.

Пресс-служба СК по Ленобласти сообщила о завершении расследования и судебного процесса по делу о двойном убийстве, произошедшем 18 декабря 2019 года в районе деревни Куровицы Кингисеппского района Ленинградской области. Суд счел предоставленные следователями дкозательства достаточными и признал виновным ранее задержанного уроженца Оренбургской области, приговорив его к 17 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, двойное убийство в бытовке рабочего поселка произошло после распития спиртных напитков и произошедшей между собутыльниками ссоры. Разгоряченный алкоголем мужчина в пылу ссоры несколько раз ударил своего оппонента ножом в живот и голову, после чего атаковал еще одного участника пьянки, попытавшегося разнять дерущихся. От ножевых ранений оба пострадавших скончались на месте, а убийца предпринял попытку бегства на автомобиле, однако не справился с управлением и съехал с дороги, после чего и был задержан полицейскими. Оба погибших также были вахтовыми работниками из Оренбургской области.

Ранее за двойное убийство в Полежаевском парке на 14 лет посадили петербуржца без определенного места жительства.

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