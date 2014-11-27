Орбан заявил о последствиях за угрозы в адрес Венгрии со стороны Зеленского

В Венгрии ответили на шантаж украинских властей относительно "Дружбы".

Открытые угрозы в адрес Будапешта со стороны лидера киевского режима Владимира Зеленского не останутся без последствий. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный политик написал пост на странице местного сообщества "Бойцовский клуб", созданного сторонниками в Венгрии правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз". Эксперт пояснил, что соседнее государство при помощи шантажа и взрывов не может обеспечивать себе присоединение к Европейскому союзу. Виктор Орбан предупредил чиновников с Банковой улицы о том, что слова украинского политика не останутся без последствий.

Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

На прошлой неделе Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба". Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт поддерживает по этому вопросу контакты с коллегами из Москвы. А 24 августа на пресс-конференции Владимир Зеленский ответил на вопрос СМИ о том, усилили ли удары по нефтепроводу "Дружба" шансы на снятие вето со стороны Венгрии относительно вступления Украины в ЕС. Политик заметил, что существование объекта зависит теперь от самой Венгрии.

