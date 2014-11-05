  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамп сообщил Орбану, что зол из-за ударов Украины по нефтепроводу "Дружба"
Сегодня, 14:07
176
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Трамп сообщил Орбану, что зол из-за ударов Украины по нефтепроводу "Дружба"

0 0

Балаж Орбан опубликовал в аккаунте рукописное послание главы США к венгерскому премьеру.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, что зол из-за ударов Вооруженных сил Украины по нефтепроводу "Дружба". Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы официального офиса главы национального правительства в Будапеште. Документ, поступивший в Будапешт из Белого дома, опубликовал в социальных сетях политический советник и однофамилец венгерского премьер-министра Балаж Орбан.

Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого.

написал от руки Трамп в ответ на письмо от Орбана о нападениях ВСУ

Напомним, что по трубопроводу "Дружба" энергетическое сырье из России поступает в Венгрию и Словакию. 

Трамп: США могут через две недели изменить подход к РФ и конфликту на Украине.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter

Теги: венгрия, всу, дональд трамп, дружба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии