Американский президент-республиканец Дональд Трамп сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, что зол из-за ударов Вооруженных сил Украины по нефтепроводу "Дружба". Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы официального офиса главы национального правительства в Будапеште. Документ, поступивший в Будапешт из Белого дома, опубликовал в социальных сетях политический советник и однофамилец венгерского премьер-министра Балаж Орбан.
Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого.
написал от руки Трамп в ответ на письмо от Орбана о нападениях ВСУ
Напомним, что по трубопроводу "Дружба" энергетическое сырье из России поступает в Венгрию и Словакию.
Трамп: США могут через две недели изменить подход к РФ и конфликту на Украине.
Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter
