Трамп сообщил Орбану, что зол из-за ударов Украины по нефтепроводу "Дружба"

Балаж Орбан опубликовал в аккаунте рукописное послание главы США к венгерскому премьеру.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, что зол из-за ударов Вооруженных сил Украины по нефтепроводу "Дружба". Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы официального офиса главы национального правительства в Будапеште. Документ, поступивший в Будапешт из Белого дома, опубликовал в социальных сетях политический советник и однофамилец венгерского премьер-министра Балаж Орбан.

Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого. написал от руки Трамп в ответ на письмо от Орбана о нападениях ВСУ

Напомним, что по трубопроводу "Дружба" энергетическое сырье из России поступает в Венгрию и Словакию.

Трамп: США могут через две недели изменить подход к РФ и конфликту на Украине.

