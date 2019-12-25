Премьер Венгрии анонсировал обсуждение по Украине с коллегой из Кремля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично объявил о том, что проведет рабочую встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Москве 28 ноября. Такой комментарий европейского политика привели местные журналисты из издания Magyar Nemzet. Глава национального правительства из Будапешта добавил, что обсуждение украинского урегулирования "избежать вряд ли получится". Кроме данной темы стороны должен будут обсудить поставки энергетических ресурсов.

Сегодня мы проведем переговоры с президентом России. <...> Я отправляюсь туда, чтобы обеспечить Венгрию гарантированным энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан призвал ЕС прекратить финансирование "военной мафии" на Украине.

Фото: X (нежелательная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Orbán Viktor