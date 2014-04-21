Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день

В Будапеште заметили, что не заинтересованы в крахе соседнего государства, поэтому не предпринимают меры.

Будапешт мог бы развалить Украину за один день, прекратив на территорию страны поставки природного газа и электричества, однако венгерское правительство не заинтересована в этом процессе. Соответствующее заявление сделал местный премьер-министр Виктор Орбан, выступая с интервью для издания Patriota. Материал опубликован на YouTube-канале .

Мы могли бы устроить распад Украины за один день. За один-единственный день. Только это не в наших интересах. В конце концов, Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа. Если случится авария, упадет несколько столбов или порвется пара проводов, Украина встанет. Пока украинцы разговаривают с нами так, как разговаривают они, неуважительно и так, как ни один нормальный человек не стал бы разговаривать, они тем временем от нас зависят. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Иностранный политик указал, что власти в Киеве понимают, что Будапешт не заинтересован в подрыве безопасности Украины, потому что "разваливающаясястрана" на государственной границе с европейским государством представляла бы угрозу для общественной безопасности самой Венгрии. В том числе речь шла бы о террористической опасности, ухудшении качества жизни национального меньшинства в Закарпатье.

Фото и видео: YouTube / Patriota