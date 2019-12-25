  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Орбан объяснил, почему не поддержал заявление ЕС по Украине
Сегодня, 11:07
101
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Орбан объяснил, почему не поддержал заявление ЕС по Украине

0 0

В Венгрии осудили страны-члены ЕС, которые пытаются диктовать условия со скамейки запасных.

Будапешт не поддержал общее заявление стран-членов Европейского союза по Украине, так как политические элиты из коллективного Брюсселя пытались диктовать условия российскому и американскому президентам Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит "РФ-США" без участия европейцев. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный политик указал, что говорит о документе, в котором ЕС обязались продолжать предоставлять киевскому режиму военную и дипломатическую поддержку, а также вводить санкционные меры в адрес Москвы.

В заявлении предпринимается попытка установить условия для переговоров, на которые лидеры ЕС даже не были приглашены. Само по себе печально, что ЕС оказался в стороне. Хуже этого было бы только раздавать указания со скамейки запасных.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Венгерский премьер-министр повторил свой призыв к лидерам Евросоюза провести саммит с Россией по примеру Вашингтона, назвав это "единственным разумным шагом"в сложившейся ситуации.

Орбан призвал ведущие страны Европы провести саммит с Россией.

Фото:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: венгрия, виктор орбан, евросоюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии