В Венгрии осудили страны-члены ЕС, которые пытаются диктовать условия со скамейки запасных.

Будапешт не поддержал общее заявление стран-членов Европейского союза по Украине, так как политические элиты из коллективного Брюсселя пытались диктовать условия российскому и американскому президентам Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит "РФ-США" без участия европейцев. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный политик указал, что говорит о документе, в котором ЕС обязались продолжать предоставлять киевскому режиму военную и дипломатическую поддержку, а также вводить санкционные меры в адрес Москвы.

В заявлении предпринимается попытка установить условия для переговоров, на которые лидеры ЕС даже не были приглашены. Само по себе печально, что ЕС оказался в стороне. Хуже этого было бы только раздавать указания со скамейки запасных. Виктор Орбан , премьер-министр Венгрии

Венгерский премьер-министр повторил свой призыв к лидерам Евросоюза провести саммит с Россией по примеру Вашингтона, назвав это "единственным разумным шагом"в сложившейся ситуации.

