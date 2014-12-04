  1. Главная
Орбан призвал ведущие страны Европы провести саммит с Россией
Сегодня, 10:27
По его словам, такое мероприятие можно провести на нейтральной территории.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ведущие страны Европы провести саммит с Россией. Об этом он заявил в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан назвал хорошей новостью сообщения в СМИ о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что после этого необходимо организовать саммит с участием Москвы и стран ЕС. По его словам, такое мероприятие можно провести на нейтральной территории.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия, Сербия и Россия провели переговоры о строительстве нового нефтепровода.

Теги: виктор орбан, европа, премьер-министр венгрии, россия, саммит
