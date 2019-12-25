Орбан: санкции ЕС не затронут нефтяной и газовый секторы

Премьер Венгрии рассказал о том, что страна не присоединится к энергетическим ограничениям против РФ.

Премьер-министр Венгрии заявил, что антироссийские санкции Евросоюза не затронут нефтяной и газовый секторы. Об этом Виктор Орбан сообщил на собственной странице в социальной сети Facebook в рамках видеообращения. Чиновник выступил по завершению первого рабочего дня саммита ЕС, проходящего в Версале.

Самый важный для нас вопрос был разрешен благоприятным образом: не будет санкций, которые затронули бы газ или нефть, так что энергетический сектор Венгрии в безопасности в предстоящем периоде. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Ранее премьер упоминал о том, что страна не будет следовать примеру США по присоединению к энергетическим санкциям. Орбан считает, что такое бремя станет для государства непосильным. На данный момент 85% всего потребляемого в Венгрии газа поступает именно из России.

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Фото и видео: Facebook / Orbán Viktor