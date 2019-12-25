В Венгрии призвали готовиться к возможному давлению на власти страны в преддверии парламентских выборов.

Венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после нападения на бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша заявил о том, что властям из Будапешта тоже надо готовиться к физическому насилию в стране перед проведением парламентскими выборами, которые запланированы на весну 2026 года. Ранее, в понедельник во время предвыборного митинга оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан"), которое возглавляет Андрей Бабиш, в селе Добра района Фридек-Мистек, расположенного в восточной части Чехии,к политику сзади подошел мужчина пенсионного возраста и несколько раз ударил лидера ANO костылем по голове и по спине. Затем экс-главу правительства отвезли в больницу на обследование, а напавшего задержала местная полиция. Виктор Орбан, партия которого в Европарламенте входит в одну политическую фракцию с ANO, пожелал Бабишу выздоровления и выразил уверенность в том, что его движение выиграет выборы в Праге.

В Чехии за словесными провокациями теперь следует насилие, на нашего друга Андрея Бабиша напали на пороге победы. Но и так его не остановить. В Венгрии нам тоже надо готовиться к физическому насилию со стороны "петушков" (венгерская оппозиционная партия "Тиса" - ред.). Всё зря, как и Бабиша в Чехии, нас здесь тоже не остановить. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Ранее в Будапеште говорили о том, что политическое руководство Европейской комиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское национальное правительство и назначить своих наемников на места во главе с лидером движения "Тиса" Петером Мадьяром. Виктор Орбан уточнил, что эти лица выполняли бы все требования коллективного Брюсселя, что означало бы конец проведению суверенной политики.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Orbán Viktor