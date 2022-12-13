Политик уточнил, что речь идет о будущем европейской безопасности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности. Об этом он заявил на экономическом форуме в Катаре. Орбан уточнил, что речь идет о будущем европейской безопасности. Политик отметил, что есть два способа взглянуть на нынешнюю ситуацию. Он подчеркнул, что в ЕС хотят создать "соединенные штаты Европы", в то время как Венгрия и другие страны выступают за расширение национальных компетенций государств.

Ранее глава Минобороны ФРГ раскритиковал Венгрию за блокировку дополнительной помощи Украине.

Видео: YouTube / Qatar Economic Forum