Орбан: РФ и США осталось решить всего пару вопросов для проведения саммита
Сегодня, 9:02
В Венгрии указали на близость достижения перемирия или мира на Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Москве и Вашингтону осталось решить всего один-два вопроса перед тем, чтобы согласовать свои позиции по региональному конфликту на Украине и провести личную встречу российских и американских президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на территории Будапешта. Соответствующее заявление европейский политик сделал в интервью местной газете Magyar Nemzet. Известно, что глава национального правительства побеседовал со СМИ с борта своего самолета, направляющегося в столицу США. Известно, что 7 ноября  Виктор Орбан должен встретиться с республиканцем Дональдом Трампом в Белом доме.

В процессе американо-российских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, и с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить перемирие и мир.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан заявил, что его встреча с Трампом приблизит саммит РФ и США в Будапеште.

Фото: YouTube / Orban Viktor

Теги: венгрия, виктор орбан
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

