Орбан заявил, что его встреча с Трампом приблизит саммит РФ и США в Будапеште

Он подчеркнул, что делегация страны в Вашингтоне будет представительной.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом приблизит саммит Москвы и Вашингтона в Будапеште. Об этом он рассказал в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, венгерская сторона также рассчитывает заключить крупное двустороннее экономическое соглашение. Он подчеркнул, что делегация страны в Вашингтоне будет представительной. Глава правительства добавил, что намерен провести "полный обзор и урегулирование американо-венгерских отношений".

Одним из важных элементов этих переговоров на высшем уровне является мир, но у нас, венгров, есть и другой важный элемент. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Ранее мы сообщали, что Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште.

Фото: YouTube / Orban Viktor