  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Орбан заявил, что его встреча с Трампом приблизит саммит РФ и США в Будапеште
Сегодня, 15:40
113
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Орбан заявил, что его встреча с Трампом приблизит саммит РФ и США в Будапеште

0 0

Он подчеркнул, что делегация страны в Вашингтоне будет представительной.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом приблизит саммит Москвы и Вашингтона в Будапеште. Об этом он рассказал в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, венгерская сторона также рассчитывает заключить крупное двустороннее экономическое соглашение. Он подчеркнул, что делегация страны в Вашингтоне будет представительной. Глава правительства добавил, что намерен провести "полный обзор и урегулирование американо-венгерских отношений".

Одним из важных элементов этих переговоров на высшем уровне является мир, но у нас, венгров, есть и другой важный элемент.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Ранее мы сообщали, что Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште.

Фото: YouTube / Orban Viktor

Теги: виктор орбан, дональд трамп, президент сша, премьер-министр венгрии, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии