Орбакайте в образе Пугачевой обратилась к россиянам

Певица вышла на сцену в просторном балахоне с серебряными нитями.

Певица Кристина Орбакайте в образе своей матери Аллы Пугачевой обратилась к россиянам на одном из своих концертов. Об этом сообщает портал BLITZ+.

Орбакайте вышла на сцену в просторном балахоне с серебряными нитями. Она назвала себя счастливой артисткой, женщиной и матерью. Также певица отметила, что она очень счастливая дочь. Исполнительница вспомнила фразу "умной женщины, которая обязательно еще споет".

Во время своих первых артистических встреч она сказала: "Я мечтая жить в то время, когда вся злоба людская уйдет только в ритмы музыки. А нам только останется мирное небо над головой и здоровые счастливые дети". Кристина Орбакайте, певица

Напомним, этой осенью Алла Пугачева покинула Россию вместе с детьми и переехала в Израиль.

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Видео: Telegram / BLITZ+