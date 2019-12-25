Ранее он принадлежал "Петротресту".

Управляющая компания (УК) Orange Estate Management продает за 380 млн руб бизнес-центр на Васильевском острове. Соответствующее объявление компания разместила на сервисе avito.ru.

По имеющимся данным, этот бизнес-центр принадлежал обанкротившемуся "Петротресту".

Как отмечается в объявлении, площадь объекта составляет 2121,5 квадратных метров. Расположен он неподалеку от станции "Василеостровская" - всего 200 метров. Это 7-ая линия В.О. Площадь земельного участка составляет 20 соток, имеется гараж на четыре машиноместа.

УК занимается управлением объектами недвижимости либо находящимися в своей собственности, либо в собственности ее партнеров.

Как сообщало ранее Piter.tv, судостроительная корпорация переедет из столицы в Петербург.

Фото: avito.ru