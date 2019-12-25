Опять двойка. Индекс самоизоляции в Петербурге скатился в опасную зону

Показатель начал снижаться уже с восьми утра.

Индекс самоизоляции в Петербурге который день находится в опасной оранжево-красной зоне: на улице в момент фиксируется слишком много людей. По данным сервиса Яндекса, к 13.00 четверга, 30 апреля, индекс составил всего два балла из рекомендуемых 4-5.

Примечательно, что снижаться показатель начал уже в восемь утра: в это время сервис поставил самоизоляции петербуржцев оценку 3,1. С каждым часом индекс снижался все быстрее.

Еще хуже ситуация обстоит в Гатчине: сегодняшний показатель остановился на отметке всего в 1,7 балла. Самым примерным населенным пунктом в Ленобласти можно признать Мурино: местные жители упорно держат индекс у удовлетворительной тройки на 2,8 балла.

Ранее мы рассказывали, что волонтеры выдали более 200 масок жителям поселка Советский.

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