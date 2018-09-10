Опубликовано видео вылупления подаренного Путиным кречета

Малыш появился на свет в питомнике "Мураз"

В Минприроды сообщили, что в Саудовской Аравии вылупились кречеты, подаренные Путиным. Информация об этом размещена на аккаунте ведомства в Facebook. По словам сотрудников, яйца были выведены в российско-киргизском питомнике, а потом отправлены в СА.Такой подарок президент России сделал королю Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду во время своего последнего визита.

Научные сотрудники действительно участвовали в судьбе птиц, сопровождали процесс прокомментировал спикеры

Лидеру Саудовской Аравии он презентовал камчатского кречета, а после подарил белого кречета наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну в ОАЭ. В Минприроды добавили, что у птиц есть паспорта и сопроводительные документы

Они представляют собой лучшие образцы генофонда "Соколиного центра "Камчатка". Представители отделения объяснили, что кречеты были перевезены на законных основаниях. На данный момент в паспорте новорожденных указан питомник "Мураз".

Ранее Piter.tv писал о том, что РФ может ввести безвизовый режим с Саудовской Аравией в 2020 году.

Фото и видео: Facebook/Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, YouTube/VOA News