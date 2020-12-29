Появилось видео столкновения "КАМАЗа" Шибалова с вертолетом

В сети появилось видео, на котором грузовик Антона Шибалова столкнулся с вертолетом организаторов ралли-марафона "Дакар".
Пилот не рассчитал дистанцию, когда хотел сблизиться с автомобилем. Грузовик от столкновения подбросила в воздух, он задел полозья вертолета.
Столкновение было несильным и пилот вертолета не потерял контроль. Грузовик же получил повреждения воздухозаборника. Никто из людей не пострадал.
Автогонщик из Петербурга стал участником ралли-марафона "Дакар".
Видео: Twitter/ @Muaath___
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