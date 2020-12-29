Появилось видео столкновения "КАМАЗа" Шибалова с вертолетом

Никто из людей не пострадал.

В сети появилось видео, на котором грузовик Антона Шибалова столкнулся с вертолетом организаторов ралли-марафона "Дакар".

Пилот не рассчитал дистанцию, когда хотел сблизиться с автомобилем. Грузовик от столкновения подбросила в воздух, он задел полозья вертолета.

Столкновение было несильным и пилот вертолета не потерял контроль. Грузовик же получил повреждения воздухозаборника. Никто из людей не пострадал.

Автогонщик из Петербурга стал участником ралли-марафона "Дакар".

Видео: Twitter/ @Muaath___