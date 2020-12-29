Автогонщик из Петербурга станет участником ралли-марафона "Дакар"

Он успешно прошел тест на коронавирус и теперь готовится к старту.

Саудовская Аравия второй год подряд проводит ралли-марафон "Дакар". Старт будет дан 3 января в городе Джидде. Финал состоится там же 15 января. Общая длина маршрута составит 7646 км, из которых 4767 км – спецучастки. Об этом сообщили организаторы события.

Одним из главных условий допуска к ралли-марафону является наличие отрицательного теста на коронавирус и двухдневный карантин. В предварительном списке участников заявлено 321 имен, в их числе автогонщик из Петербурга Владимир Васильев. Он успешно прошел тест на КОВИД и теперь готовится к старту.

"Это впервые, когда мы прилетели на "Дакар" и не попали в круговорот событий, который обычно предшествует старту, а заселились в отели и провели два дня, ничего не делая. Так что, Новый год принес хорошие новости, и теперь только вперед!" – написал Васильев в Instagram.

Всего организаторы ралли-марафона провели более 2400 тестов на коронавирус.

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Фото: Instagram / vasilyevracingteam