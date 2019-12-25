Под Петербургом с 2023 года будет проходить Гран-при чемпионата "Фoрмулы-1"

Доменикали впечатлился Петербургом и трассой "Игора Драйв".

Гран-при России чемпионата мира "Формулы-1" начнут проводить на трассе "Игора Драйв" с 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба "Игоры Драйв" со ссылкой на президента и исполнительного директора "Формулы-1" Стефано Доменикали 26 июня.

По словам руководителя чемпионата, автодром под Петербургом удивил его своими параметрами. Доменикали уверен, что Гран-при России на "Игора Драйв" пройдет незабываемо.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Гран-при Франции "Формулы 1" выиграл Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лидеров напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Фото: pixabay