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Водитель Uber сбил сотрудника ГИБДД на Университетском проспекте в Москве

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В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Водитель Uber сбил сотрудника ГИБДД на Университетском проспекте в Москве. Аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения. 

О происшествии стало известно около часа назад. На западе столицы столкнулись легковой автомобиль и служебный мотоцикл. Инцидент произошёл на Мосфильмовской улице. На видео видно, как водитель желтого автомобиля не пропустил полицейского. В результате столкновения мотоциклист отлетает на газон. На место аварии сбегаются очевидцы. Сотрудник ГИБДД находится в тяжелом состоянии. 

Телеграм-канал 112 сообщает, что сотрудник ГИБДД преследовал нарушителя на мотоцикле - тот ездил по городу с затёртыми номерами. Когда водитель такси начал поворачивать, полицейский не успел нажать на тормоз. 

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Лукашенко приедет в Москву на парад Победы.

Видео: Telegram / 112

Теги: дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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