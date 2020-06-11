В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Водитель Uber сбил сотрудника ГИБДД на Университетском проспекте в Москве. Аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения.

О происшествии стало известно около часа назад. На западе столицы столкнулись легковой автомобиль и служебный мотоцикл. Инцидент произошёл на Мосфильмовской улице. На видео видно, как водитель желтого автомобиля не пропустил полицейского. В результате столкновения мотоциклист отлетает на газон. На место аварии сбегаются очевидцы. Сотрудник ГИБДД находится в тяжелом состоянии.

Телеграм-канал 112 сообщает, что сотрудник ГИБДД преследовал нарушителя на мотоцикле - тот ездил по городу с затёртыми номерами. Когда водитель такси начал поворачивать, полицейский не успел нажать на тормоз.

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Видео: Telegram / 112