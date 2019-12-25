Были задействованы миномет 2Б14-1 калибра 82 мм, дымовая и осколочно-фугасная мина.

Опубликовано видео с учений российских минометчиков в Краснодарском крае. Военнослужащие подавили огневые позиции условного врага.

Военные тактико-специальные учения состоялись на полигоне Раевский. В них приняли участие минометные десантных подразделений.

Были задействованы миномет 2Б14-1 калибра 82 мм, дымовая и осколочно-фугасная мина. Об этом рассказал командир минометного расчета гвардии Алексей Зеленский.

Ранее Минобороны Армении назвало недопустимыми попытки вовлечь армию в политические процессы.

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