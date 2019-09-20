Опубликовано видео с моментом расстрела полицейских в Москве

В сети опубликовали видео с камеры наблюдения, где видно как Алексей Смирнов достает табельное оружие и стреляет по полицейским.

18 сентября сотрудник полиции Алексей Смирнов открыл огонь по коллегам из ОСБ.

В среду, 18 сентября, полицейский открыл огонь по сотрудникам отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене. В результате перестрелки один мужчина получил серьезные ранения, другой скончался. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Максим Веялко и Алексей Лимонов пытались задержать с поличным при получении взятки Алексея Смирнова. Смирнов достал оружие и открыл огонь по коллегам. После содеянного он попытался скрыться, но его удалось вскоре задержать. Сейчас появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как А. Смирнов достает оружие и стреляет в коллег.

Сегодня ранее: В Брянске при ограблении застрелена два сотрудника спецсвязи.

Видео: Mash