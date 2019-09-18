В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро с коллегой

По предварительной версии, правоохранители пытались задержать полицейского, когда тот брал взятку.

В среду, 18 сентября, полицейский открыл огонь по сотрудникам отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене. В результате перестрелки один мужчина получил серьезные ранения, другой скончался. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Стрелок попытался скрыться с места преступления, но его задержали во дворах.

По предварительным данным, сообщило ТАСС, сотрудники ОСБ пытались задержать полицейского с поличным при получении взятки, на что мужчина начал стрелять.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге напали на экс-кандидата из команды Навального.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве